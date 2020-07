“Notte al Museo: uno sguardo sull’eternità” a Finale Ligure

Finale Ligure. Venerdì 17 luglio il Museo Archeologico del Finale propone diverse iniziative per passare una serata diversa e affascinante.

Alle ore 17 e alle 18 presso il Complesso Monumentale Santa Caterina in Finalborgo ci saranno visite guidate e attività per bambini alla Cappella Oliveri e ai Chiostri Santa Caterina. Il ciclo di affreschi della Cappella Santa Maria degli Oliveri, nella parte absidale destra della Chiesa domenicana Santa Caterina, costituisce uno dei più importanti esempi della pittura medievale in Liguria.

Visita e attività didattica per bambini (da 10 anni in su) ore 17 -18

Visita guidata per adulti ore 18 – 19

Prenotazione obbligatoria

Quota di partecipazione: 5 € a persona

Alle ore 21 e alle 22 apertura straordinaria del Museo Archeologico del Finale con l’evento “Notte al Museo: uno sguardo sull’eternità”. L’uomo ha sempre avuto curiosità e timore per l’aldilà. Dal Paleolitico la cura dei defunti e la creazione di tombe, spesso con caratteristiche eccezionali, è un’attività che ha attraversato i millenni.

Una visita guidata speciale, dedicata alle sepolture esposte nel Museo Archeologico del Finale, permette di compiere un affascinante percorso tra culti, riti, stili di vita, alimentazione e stato di salute dei nostri antenati.

Prenotazione obbligatoria

Quota di partecipazione: 8 € per gli adulti (bambini sotto ai 6 anni: gratuito; bambini 6 – 10 anni: 5 €)