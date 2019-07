“Note tra gli Ulivi” con il duo piano-sax Skjerpen e Medagliani

Dopo lo straordinario successo di pubblico della prima serata con il Cervetto Jazz Trio sabato 27 luglio alle ore 21 nel pittoresco borgo Rollo ad Andora prosegue la decima edizione della rassegna musicale “Note tra gli Ulivi”, patrocinata dalla Presidenza della Regione Liguria, classico appuntamento per gli appassionati della musica di qualità.

La serata è dedicata alla sofisticata musica di Nina Skjerpen e Simone Medagliani. Nina è la tipica bellezza scandinava alta e bionda che, arrivata in Liguria, si è innamorata dell’Italia e degli italiani, anzi di uno in particolare che è diventato suo compagno nella vita e nella musica. Nasce così il duo con Medagliani (piano e sax), che si contraddistingue per il ricercato mix di pop e soul in stile lounge.

Il loro stile sofisticato li ha fatti divenire degli habitué del Casinò di Sanremo: non propongono cover ma vere e proprie reinterpretazioni, dato che gli arrangiamenti di Medagliani danno ai brani un’impronta personale che fornisce alla voce cristallina di Nina un supporto che la valorizza pienamente.

La serata non mancherà di soddisfare il pubblico più esigente nel borgo Rollo, antico nucleo sul promontorio che divide Andora da Cervo e noto per la sua impareggiabile vista. Un’ambientazione unica, circondati dagli ulivi, un’occasione non solo artistica ma anche di riscoperta gastronomica: dalle ore 19 l’area ristoro permette infatti di conoscere una selezione di piatti tipici della tradizione ligure cucinati con ingredienti locali.