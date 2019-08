“Note tra gli Ulivi” ad Andora con gli Zingarò

Sabato 10 agosto alle ore 21 nel pittoresco borgo Rollo ad Andora si terrà il penultimo appuntamento della decima edizione della rassegna musicale “Note tra gli Ulivi”, patrocinata dalla Presidenza della Regione Liguria, un classico per gli appassionati della musica di qualità. Ospiti del borgo saranno gli Zingarò, ovvero Mario Cau (chitarra e voce), Massimo Malco (contrabbasso) e Jacopo Forno (batteria), con il loro originale concerto “Gipsy Swing Italiano”.

Il gipsy swing, o jazz manouche, è uno stile jazz musicale melodico, cadenzato, in cui trovano la massima espressione gli strumenti a corda, tipici delle band gitane. Gli Zingarò, con una sonorità acustica diretta ed efficace, accompagnano il pubblico in un viaggio musicale attraverso il tempo, coinvolgendolo, come pochi altri sanno fare.

“L’idea – dice Mario Cau – è quella di riprende la modalità sincopata di questo stile introdotto in Europa dal grande chitarrista Django Reinhardt. Con questo particolare stile abbiamo rivisitato un vasto repertorio di brani completamente riarrangiati di grandi autori italiani quali Carosone, Buscaglione, Conte, De Andrè, Modugno”.

Una serata che non mancherà di soddisfare il pubblico più esigente nel Borgo di Rollo, l’antico nucleo sul promontorio che divide Andora da Cervo, noto per la sua impareggiabile vista. Un’ambientazione unica, circondati dagli ulivi, un’occasione non solo artistica ma anche di riscoperta gastronomica: l’area ristoro permette infatti di conoscere una selezione dei piatti tipici della tradizione ligure cucinati con ingredienti locali.

Apertura dell’area ristoro alle ore 19.