“Note per la vita” – Musica e danza danno spettacolo per la solidarietà

Giovedì 18 luglio dalle 21 a mezzanotte nella suggestiva cornice di piazza Vittorio Emanuele II, all’ombra dell’Arco di Spagna, “Note per la vita” coniugherà spettacolo e solidarietà e regalerà emozioni con la musica e la danza. Una giuria altamente qualificata con presidente Massimo Morini, direttore d’orchestra e leader dei Buio Pesto, e formata da musicisti, docenti di danza e musica, giornalisti ed esponenti della cultura locale, giudicherà le spettacolari prove di canto e ballo di bambini e ragazzi.

L’evento è stato ideato dalla mente brillante e creativa di Nadia Saccone e si è concretizzato grazie alla collaborazione con I Feel Good Finale e grazie all’appoggio di tantissime realtà cittadine nel mondo dell’arte, della cultura e del volontariato che, in diversi modi, lavorano attivamente all’evento, patrocinato dal Comune di Finale Ligure.

Massimo Morini si esibirà cantando alcune delle divertenti canzoni in dialetto genovese che hanno reso grandi i suoi Buio Pesto. Ma saranno tanti altri i nomi famosi che si avvicenderanno sul palco, come Vittorio Brumotti, il “ciclista supereroe” protagonista di tante rischiose inchieste sul sociale per “Striscia la notizia”, e Vanni Oddera, l’atleta che ha fatto del trial acrobatico una missione per regalare un sorriso e un pizzico di felicità a tanti bambini e ragazzi meno fortunati di noi.

Tutto questo per un nobile scopo: con il ricavato sarà acquistata infatti una incubatrice neonatale da donare all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.