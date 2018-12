“Note al Museo” – Serata musicale al Museo della Ceramica

Il Museo della Ceramica di Savona e l’associazione culturale Pro Musica Antiqua presentano l’evento “Note al Museo”, che si terrà venerdì 14 dicembre dalle ore 18. Aperto straordinariamente fino alle ore 21 il museo ospiterà una serata musicale rivolta alla cittadinanza e ai genitori degli allievi delle scuole coinvolti in un progetto di lezioni concerto che coniugano arte visiva, musica e ceramica.

La serata prevede anche due visite guidate al museo: la prima si terrà alle ore 18, la seconda alle ore 19. Le guide verranno affiancate dagli alunni che potranno mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni-concerto svoltesi nei mesi scorsi.

Nel corso della serata Pro Musica Antiqua proporrà una selezione di musiche eseguite in collaborazione con gli alunni del Liceo Musicale “Sandro Pertini” di Genova. Accompagnata dal professor Fabio Fabbri la classe di trombe curerà l’accoglienza del pubblico all’entrata del museo suonando fanfare rinascimentali e barocche mentre la classe di flauto traverso, accompagnata dalla professoressa Maria Angela Abramo, allestirà uno spazio musicale in una delle sale museali. In un’altra sala l’ensemble di Pro Musica Antiqua eseguirà alcuni brani rinascimentali.

L’evento sarà gratuito per tutti i minori di 18 anni mentre per gli adulti è previsto un costo simbolico di 3 €.