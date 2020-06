“Nota stonata” chiude in grande stile il 54esimo Festival Teatrale di Borgio Verezzi

A porre il sigillo finale sulla “cavalcata” estiva del 54esimo Festival Teatrale di Borgio Verezzi sarà “Nota stonata”, un testo francese di Didier Caron, che ha avuto grande successo a Parigi e adesso giunge in Italia in prima nazionale con Giuseppe Pambieri e Carlo Greco, diretti da Moni Ovadia.

Vedremo un celebre direttore d’orchestra che riceve in camerino un fan piuttosto assillante: poco alla volta, dal confronto tra i due, emergono i fantasmi di un torbido passato.

Siamo ai primi anni ’90. L’azione si svolge presso la Filarmonica di Ginevra, specificatamente nel camerino del direttore d’orchestra di fama internazionale, Hans Peter Miller. Alla fine di uno dei suoi concerti, Miller, rientrato in camerino, viene importunato più volte da uno spettatore invadente, Léon Dinkel, che si presenta come un grande ammiratore del maestro, venuto appositamente dal Belgio per applaudirlo.

Comunque più il colloquio fra i due si prolunga, più il comportamento di questo visitatore diventa strano e oppressivo. Finché si giunge a scoprire un oggetto del passato… Chi é dunque questo inquietante signor Dinkel? Soprattutto cosa vuole realmente dal direttore Miller?