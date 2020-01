“Non so dove sia – Cercando Irène Némirowsky”: recital per il Giorno della Memoria a Carcare

IN occasione del Giorno della Memoria lunedì 27 gennaio alle ore 20:30 nella chiesa parrocchiale di Vispa andrà in scena il recital “Non so dove sia – Cercando Irène Némirowsky” di e con Ferdinando Molteni (narrazione), Elena Buttiero e Piera Ranieri (pianoforte a quattro mani).

Durante lo spettacolo sarà raccontata la storia della popolare scrittrice francese di origine russa che, dopo essere stata arrestata nel luglio 1942, morì di lì ad un mese nel campo di sterminio di Auschwitz. Si narrerà anche del drammatico sforzo che il marito intraprese per ritrovarla, prima di essere lui stesso arrestato e avviato alla morte.

Nel corso dello spettacolo saranno eseguite musiche di compositrici coeve di Némirowsky quali Mel Bonis, Marie Jaell, Amy Beach e altre.