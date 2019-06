“Non è vero ma ci credo” al Festival Teatrale di Borgio Verezzi

Da domenica 18 a martedì 20 agosto al Festival Teatrale di Borgio Verezzi, in prima nazionale, andrà in scena “Non è vero ma ci credo”.

di Peppino De Filippo

con Enzo Decaro e con (in o.a.) Giuseppe Brunetti, Francesca Ciardiello, Lucianna De

Falco, Carlo Di Maio, Massimo Pagano, Gina Perna, Giorgio Pinto, Ciro Ruoppo, Fabiana

Russo

regia Leo Muscato

produzione I due della città del sole s.r.l.

Il commendator Savastano, ricco proprietario di una fabbrica, è estremamente superstizioso, tanto da far dipendere la propria condotta dall’interpretazione dei presagi. La moglie Teresa e la figlia Rosina non possono più uscire di casa e la figlia, innamorata di un bravo giovane non riesce a presentarlo al padre. Il fallimento di alcuni affari induce Savastano a licenziare in tronco un suo impiegato, il ragioniere Malvurio, reo di essere secondo lui uno iettatore, e a sostituirlo con Alberto Sammaria, simpatico giovane provvisto soprattutto di una meravigliosa gobba…. Da qui partono una serie di eventi paradossali ed esilaranti…