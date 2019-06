A Noli, dal 21 al 23 giugno, si terrà Noli Medievale.

Stand gastronomici a tema medievale in Corso Italia e per le vie del borgo.

Accampamenti medievali, uomini d’arme, esibizioni di combattimento e danze, mercato medievale degli artigiani, antiche osterie, spettacoli musicali itineranti, corteo storico in costume.

In collaborazione con Consorzio la Piazza