“Noi e il Covid-19”: le conseguenze della pandemia sui ragazzi in un seminario

Con il patrocinio del Comune di Loano giovedì 18 marzo alle ore 20:30 su Zoom l’associazione EMDR Eye Movement Desensibilization and Reprocessing Italia organizza il seminario “Bambini, adolescenti… noi tutti e la pandemia da Covid-19”, rivolto a genitori e insegnanti.

L’incontro cercherà di far luce sulle conseguenze psicologiche della pandemia sulla popolazione in generale e sui ragazzi in particolare. Soprattutto saranno esaminate le difficoltà che bambini e adolescenti hanno dovuto affrontare nel corso dell’ultimo anno e i problemi riscontrati dai genitori durante l’emergenza sanitaria.

Interverranno gli psicoterapeuti Sabrina Bonino, Raffaella Cocchiola e Giampaolo Cenisio. Quest’ultimo presenterà uno studio approfondito sulla “addiction” (dipendenza) da web.

“La serata è ispirata al ricordo della dottoressa Vilma Valentini, sempre generosa nell’offrire la sua disponibilità negli interventi umanitari effettuati dall’associazione EMDR Italia”, spiegano i promotori.