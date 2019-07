“Night Fever” con i dj Giovanni Carrara e Marco Ooki, vox Mattia Salva e la Fabrizio Chiarelli Band

Martedì 2 luglio al Soleluna Village nuovo appuntamento con l’ormai storica serata “cult” del martedì, l’evento “Night Fever” dedicato ad un pubblico adulto e ideato dal patron del club Alex Minetti. Info e prenotazioni: 3281757211 e 3490996452 (Whatsapp), aggiornamenti sul locale anche su Instagram e Facebook (Soleluna Village).

Dalle 21 apericena Royal Buffet con le isole di degustazione itineranti, pesce crudo, specialità della panetteria del club, griglia alla carbonella di carne e pesce, prodotti veraci dell’ortolano, e ancora isole della pasta, friggitoria, salumeria, specialità liguri, gran buffet dei dolci, e la prelibatezza della fontana di cioccolato. Durante la cena c’è il live della Fabrizio Chiarelli band.

Poi spazio alla discoteca. Ecco le multisale: set revival e superhit da ballare a bordo piscina con i dj Marco Ooki e Giovanni Carrara, vocalist Mattia Salva, mentre Davide Riccardi sempre nello spazio piscina nella pista latin music mixa i successi salsa, bachata, merengue e reggaeton.

Ma la giornata del Soleluna, che ha un arredamento unico che arriva da Bali, Polinesia, Oriente e Hawaii, inizia già dalla mattina, fra stabilimento balneare deluxe, servizio parrucchiere, centro abbigliamento e design, radio personalizzata on store, wifi gratuito, webcam, baby club. E ancora i campi da pallavolo, beach volley, beach club, e la corsia per l’arrivo in barca. Per la parte “food”, coordinata dallo chef Stefano Martinengo, disponibili pure brasserie, frutteria, pizzeria, champagneria.