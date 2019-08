Martedì 20 agosto alle ore 21:30 al Soleluna Village in passeggiata degli Artisti ad Albissola Marina si terrà il consueto evento “Night Fever” con Aku Trio in concerto. Dalle 21 ci sarà il royal buffet, poi si balla a bordo piscina con i set revival e superhit da ballare dei dj Carrara e Marco Ooki mentre Davide Riccardi sempre nello spazio piscina nella pista latin music mixa i successi salsa, bachata, merengue e reggaeton, vox Mattia Salva.

Gli Aku Trio sono formati da tre nomi importanti della scena musicale genovese e ligure: alla voce e chitarra c’è Alessandro Conti, leader degli Attack-A-Boogie, esperienze teatrali e tv con Cavalli Marci, Comedy Club, Colorado Cafè Live; al basso Andrea “asso del basso” Anzaldi, che ha collaborato fra gli altri con Paola e Chiara, Los Duendes, i Gens, Ricky Portera e Alberto Radius.

Mentre il batterista è Federico “bandiani” Lagomarsino, già negli anni ’90 protagonista della scena indie-rock italiana con la cult-band genovese Lavori In Corso, poi turnista pure per Francesco Baccini, Filippo Gambetta, Birkin Tree e Orchestra Bailam.

Il concerto degli Aku Trio è pensato come una playlist radio da ascoltare in viaggio in auto, e quindi per un live che sia davvero “per tutti”. Vastissimo il repertorio, dagli anni ’60 a oggi, con un occhio di riguardo per gli anni ’80, parola d’ordine “remember old school”: in scaletta, successi di Nancy Sinatra, Supremes, Queen, Amy Winehouse, George Michael, Cat Stevens, Lou Reed, America, Duran Duran, UB40, Frankie Goes To Hollywood. Non mancano hit italiane, da Battiato a Daniele Silvestri.