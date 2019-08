“Night Fever” al Soleluna Village

Al Soleluna Village nuovo appuntamento con la serata “cult” del martedì Night Fever, evento dedicato al pubblico adulto e ideato dal patron Alex Minetti. Info e prenotazioni: 3281757211 e 3490996452 (Whatsapp).

Dalle ore 21 apericena Royal Buffet, sonorizzato dal live della band B3, con le isole di degustazione itineranti, pesce crudo, specialità della panetteria del club, griglia alla carbonella di carne e pesce, prodotti veraci dell’ortolano, e ancora isole della pasta, friggitoria, salumeria, specialità liguri, gran buffet dei dolci, e la prelibatezza della fontana di cioccolato. Poi spazio alla discoteca: set revival e superhit da ballare s bordo piscina con i dj Marco Ooki e Giovanni Carrara, vocalist Mattia Salva, mentre Davide Riccardi nella pista latin music mixa i successi salsa, bachata, merengue e reggaeton.

Ma la giornata del Soleluna inizia già dalla mattina fra stabilimento balneare deluxe, servizio parrucchiere, centro abbigliamento e design, radio personalizzata on store, wifi gratuito, webcam, baby club. E ancora, i campi da pallavolo, beach volley, beach club, e la corsia per l’arrivo in barca. Per la parte “food”, coordinata dallo chef Stefano Martinengo, disponibili pure brasserie, frutteria, pizzeria, champagneria. Il Soleluna è specializzato, per la sua location, per qualsiasi evento e party privato. Info: 019480285.