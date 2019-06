Nicoletta Retteghieri presenta il libro “Crimini e Farinata”

Sabato 6 luglio alle 18 presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi a Loano si terrà la presentazione di “Crimini e Farinata” di Nicoletta Retteghieri. La primavera loanese, ricca di aspettative per l’imminente stagione turistica, viene sconvolta dall’omicidio di un giornalista conosciuto in zona. E non è un omicidio qualunque: indosso alla vittima viene rinvenuta una tessera di puzzle, che sarà solo la prima e che fa immediatamente capire che qualcuno, dotato di un’insolita e crudele strategia criminale, vuole sfidare gli inquirenti in un gioco perverso, costringendoli ad una corsa contro il tempo.

Ancora una volta l’arzilla settantenne Berta Riccardi, con il figlio casanova Davide Traverso e il suo amico giornalista Marco Castello, appassionati di misteri, testardi e intraprendenti, saranno fondamentali per aiutare il maresciallo Marmotta a fermare le imprese malate di un pazzo. E come sempre il gerbillo Roddy, topolino del deserto curioso del mondo, scruta gli umani, che gli ruotano attorno, con disincantata bonarietà.

Dialoga con l’autrice lo scrittore Armando d’Amaro. L’incontro è organizzato dal Mondadori Bookstore con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Nicoletta Retteghieri, genovese, laureata in Lingue straniere, usa lo pseudonimo di Draky per svolgere la sua attività di cantautrice. Appassionata gastronoma ed enigmista, ha scritto poesie e racconti, in particolare di genere thriller e, per Fratelli Frilli Editori, ha pubblicato i romanzi gialli “L’importanza delle acciughe” (2011) e “La legge del baccalà” (2016).

Ha pubblicato racconti nelle antologie “Brividi sul Bianco” (2011, Progetto Letterario Alga), “Una finestra sul noir” (2017, Fratelli Frilli Editori), “44 gatti in noir” (2018, Fratelli Frilli Editori) e “Genovesi per sempre” (2019). Ha lavorato in radio, mentre in campo musicale ha preso parte a numerosi spettacoli e inciso i CD “Landemer e Violino Violento”.

Nel 2003 ha vinto il premio letterario “I Fiumi”, sezione musica. Tiene anche conferenze dedicate alla scrittura ed all’ambito linguistico. Grande collezionista di maialini (ne ha quasi 1000), il suo sogno è quello di aprire un museo del maiale. A tale proposito cerca volonterosi sponsor.