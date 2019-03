Sabato 30 marzo alle ore 16 al Civico Museo Archeologico e della Città, nel Complesso Monumentale del Priamar, si concludono le giornate di incontri dedicati a “Neoarcheologia: foto, cartoline e cartografie della Savona d’un tempo”. Il ciclo è organizzato dalla sezione Sabazia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri con materiale che sarà proiettato nella sala video del museo a cura di Gianni Venturi e con il contributo di Gianni Gallotti.

Tra le antiche piante e fotografie dei secoli XIX e XX sarà possibile seguire le trasformazioni e le vicissitudini urbanistiche che tra la metà del XIX secolo e la metà del XX secolo trasformarono profondamente la fisionomia della città di Savona, che “uscì” dalla cerchia delle mura medievali e si sviluppò progressivamente dove un tempo erano solo orti, ma vi furono anche sventramenti di interi quartieri della città antica, per l’apertura delle vie Paleocapa, Giuria, Caboto, Orefici e Gramsci.

Saranno mostrate le immagini di una Savona che piano piano sostituì profondamente la città come si era configurata dal Medioevo all’Età Moderna: si vedrà come si presentava un tempo la città e come via via venne modificata. Un’occasione importante per ripercorrere l’evoluzione storico urbanistica della nostra città attraverso la visione delle antiche immagini.