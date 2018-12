“Nell’attesa del Natale” – Mercatino della Solidarietà e Concerto del quartetto EST

“Nell’attesa del Natale” è il ricco e invitante programma di iniziative di ogni genere (concerti, spettacoli, mercatini, etc.) che il Comune di Vado Ligure propone a residenti e turisti dall’8 al 26 dicembre.

Sabato 15 dicembre il Natale sarà in piazza con il fornitissimo Mercatino della Solidarietà, in cui sarà possibile compiere un gesto buono e acquistare i prodotti per fini benefici, in piazza Cavour dalle ore 10. Inoltre allieterà la giornata il festoso accompagnamento sonoro itinerante a cura dell’Accademia ricerche musicali Lyra.

Domenica 16 dicembre alle ore 20:30 ancora note e pentagrammi con il concerto del quartetto d’archi EST, che si esibirà nella chiesa della Valle di Vado Ligure.