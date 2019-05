“Ne piaxe cantà” – Concerto in dialetto della Nuova Scuola Armonia

L’Associazione La Fornace in trasferta nella sala conferenze del centro esposizioni del MuDA, in via dell’Oratorio, ad Albissola Marina: accade domenica 12 maggio alle ore 16 per “Ne piaxe cantà”, concerto in dialetto della corale genovese Nuova Scuola Armonia, diretta da Lorenza Grasso. L’organizzazione curata da Maria Campagnoli è de La Fornace in collaborazione con l’Associazione Cultura e Solidarietà e con il patrocinio del Comune.

La Nuova Scuola Armonia ha iniziato la propria attività a Genova nel 1979 per iniziativa di alcune alunne della scuola Duchessa di Galliera e della loro insegnante di musica e canto corale Lorenza Grasso. È un gruppo corale e strumentale che attinge il proprio repertorio dalla tradizione classica e popolare. Nel 1980 ha iniziato a collaborare con la compositrice e insegnante Lorenzina Massa: è nato un repertorio introdotto in molte scuole genovesi, con l’lp “Un’esperienza di giovani proposta ai giovani” e il volume “Liguria in musica” con musicassetta allegata. Nonostante le pubblicazioni non siano più reperibili da tempo gli insegnanti continuano a diffondere e utilizzare le canzoni come materiale didattico.

La Nuova Scuola Armonia si è esibita a Genova e in Liguria, in sale, chiese, scuole e istituti per anziani, è intervenuta in trasmissioni televisive, ha partecipato al Convegno ligure delle Corali e ha promosso manifestazioni in collaborazione con il Comune di Genova e associazioni culturali. Nel maggio 2003 ha ricevuto il premio Vito Elio Petrucci “per l’attività svolta a favore della diffusione della cultura ligure e genovese tra i giovani”. È gemellata con la Corale Sant’Ilario di Veruno (No). Ultimamente ha pubblicato gli album “Natale in Liguria e nel mondo”, “Canzoni e tradizioni” e “Ne piaxe cantà”.