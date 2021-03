Nature fitness: passeggiate all’aria aperta e ginnastica a Finale Ligure

Finale Ligure. Il nature fitness è una nuova disciplina per stare bene, una connessione tra natura, passeggiate all’aria aperta e ginnastica, un mix vincente per mantenersi in forma e assaporare la natura al tempo stesso.

È anche un’ottima preparazione per chi punta in alto e vuole prepararsi per le camminate in montagna: si cammina veloce (più o meno veloce a seconda del gruppo) in pianura e in salita con l’aiuto dei bastoncini.

Sabato 6 marzo la Società Guide Alpine Finale ne propone una prova gratuita. Le camminate saranno alternate ad alcuni esercizi tonificanti che saranno focalizzati a seconda degli allenamenti e sulle diversi parti del corpo.

È necessario indossare scarpe da corsa (meglio da trail) e adoperare bastoncini. È opzionale ma consigliato uno zainetto da running. Si partirà da Finalborgo. È richiesta la prenotazione.