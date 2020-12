Natura, relax e tante specialità gastronomiche nel fine settimana a Pietra Ligure

Pietra Ligure. Animali, natura, relax e tante specialità gastronomiche ancora al centro del fine settimana al Parco Natura AsinOlla.

Il 12 e 13 dicembre dalle ore 10:30 il nuovo appuntamento con lo slow trekking, le consuete camminate con gli amici asinelli nei sentieri dell’entroterra.

Sabato dalle 12:30 lo street food con panini, patatine fritte e altri stuzzichini da gustare in compagnia. Domenica un menù da non perdere: antipasto di benvenuto, zemin alla ligure (minestra di ceci) e dolce della casa per gli adulti; pasta gratinata al forno e dolce finale per i bambini.

È obbligatoria la prenotazione!