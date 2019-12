“Natività 2019” – Mostra di ceramiche e poesie inedite

Da domenica 8 dicembre a lunedì 6 gennaio nello spazio espositivo presso l’Ufficio IAT in piazzale Marinetti, sulla passeggiata Eugenio Montale, ad Albisola Superiore sono in mostra le opere in ceramica e le poesie inedite partecipanti al terzo Concorso “Natività 2019”, indetto dal Cenacolo degli Artisti a scopo benefico.

In mostra tante idee regalo e ceramiche natalizie delle manifatture albisolesi Studio Ernan, Ceramiche Gaggero e Ceramiche Guarino, nello specifico formelle in bassorilievo e piatti in ceramica decorata.

Le prime tre opere e le prime tre poesie premiate verranno donate rispettivamente a papa Francesco, al Vescovo di Savona e alla Parrocchia San Nicolò. Le opere partecipanti (ad esclusione delle tre vincitrici) saranno messe in vendita e parte del ricavato sarà destinato alla Compagnia San Vincenzo De Paoli (30%), che devolverà la quota alle famiglie in difficoltà.

L’inaugurazione si terrà domenica 8 dicembre alle ore 16. L’esposizione è visitabile dalle 10 a mezzogiorno e dalle 15 alle 19, esclusi 25 e 26 dicembre e 1 gennaio.