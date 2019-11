Sabato 7 e domenica 8 dicembre a Valleggia Superiore si terrà “Natale nel Mondo”, la festa natalizia organizzata da ormai 5 anni dagli abitanti del quartiere Valleggia Superiore.

Il percorso si snoda per le vie addobbate per l’occasione. Non mancheranno i piatti tipici dei luoghi rappresentati.

Ingresso ad offerta libera. Il ricavato sarà donato in beneficenza alle associazioni del territorio.