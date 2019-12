“Natale in Vivaio” – Apericena, Tavola Pomologica e i frutti antichi con il FAI

Giovedì 12 dicembre dalle ore 19 ai Vivai Montina, in via Nuova 15, a Cisano sul Neva la Delegazione e il Gruppo FAI Giovani di Albenga – Alassio sono lieti di invitarvi alla Cena di Natale, una serata ricca di novità.

Durante l’apericena gli ospiti avranno la possibilità di partecipare ad una Tavola Pomologica e di visitare il museo dei frutti antichi. Grazie alla collaborazione con i Vivai Montina, che da anni hanno avviato il progetto “Biodiversità”, potranno andare alla scoperta di frutti dimenticati e delle antiche varietà liguri.

La serata è limitata ad un numero massimo di persone, pertanto si richiede la prenotazione.

Programma

ore 19 benvenuto nell’atrio: focaccia della tradizione, Sardenaira e Recco

ore 19:30 Tavola Pomologica dei vivai e visita al Museo dei Frutti Antichi

ore 20 Buffett in serra: friggitoria, cuculli, acciughe e panissa, torta verde tradizionale, bacio di dama al parmigiano, piccolo croissant salato; Cotture su piastra: seppie in zimino, fonduta di Brigasca in tegame, polenta di Storo mosto nuovo di Frantoio e toma Brigasca; Risotto al carciofo spinoso

ore 21:30 gli auguri del FAI Albenga Alassio presso la sala conferenze

ore 22:15 dolce nella serra dei vivai: shot di tiramisù e caffetteria

Verranno serviti Prosecco Valdobbiadene Paladin e bevande analcoliche.