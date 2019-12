“Natale in Marina” 2019

Sabato 14 dicembre a partire dalle 16 Marina di Varazze si trasforma in un vero e proprio villaggio di Natale pronto ad accogliere tutti i bambini e le loro famiglie in un’atmosfera di gioia e spensieratezza, per godere insieme un poco di magica atmosfera delle feste. Ad accoglierli ci sarà Babbo Natale, al quale sarà possibile consegnare la propria letterina. I piccoli partiranno poi per una suggestiva navigazione all’interno del porto a bordo dei gozzetti dei pescatori varazzini mentre gli adulti potranno riscaldarsi con l’immancabile Vin Brulé.

All’arrivo merenda per tutti grazie alla collaborazione dei ristoranti e locali della Marina, che predisporranno diverse “tappe”: dalla pizza alla cioccolata calda ce ne sarà per tutti i gusti.

Il divertimento è assicurato con gli artisti del Circo Incerto, preparati a coinvolgere attivamente tutti i partecipanti. Il gruppo nasce dall’unione professionale, e non solo, di Simone Peretti e Valentina Zingaro, che si ispirano ad un “circo d’altri tempi” contaminato da proposte attuali tra musica, arte pittorica e contemporaneità.

Infine le speciali sorprese e gli omaggi preparati dallo staff di Marina di Varazze e dalle associazioni organizzatrici.