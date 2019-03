“Natale in Casa Marx” – Divertente commedia musicale con la regia di Enzo Iacchetti

Sabato 30 marzo alle ore 21 al Teatro Ambra Martino Iacchetti, Francesco Errico, Livia Morotti e Elena Martelli portano in scena “Natale in Casa Marx”, commedia musicale che ha per protagonisti i Padri del comunismo Marx ed Engels, scritta da Lorenzo Beccati e diretta da Enzo Iacchetti, il quale per l’occasione ha diretto il figlio Martino. Canzoni e musica di Gian Piero Alloisio.

In una notte di Natale passata a litigare su tutto Karl Marx e Friedrich Engels stanno finendo di redigere il loro Manifesto. Con loro anche due donne: la moglie di Marx e la di lui cameriera, forse amante, unica proletaria e unica saggia tra due che appaiono abbastanza squinternati ma maschilisticamente sbeffeggiano i suggerimenti che lei dà all’opera che stanno scrivendo.

La commedia musicale traccia con ironia gli albori del comunismo. Marx ed Engels si ritrovano a dover finire “Il Manifesto del Partito Comunista” proprio la notte di Natale. Come fossero “La Strana Coppia”. Le canzoni e le musiche di GianPiero Alloisio, stretto collaboratore per anni di Giorgio Gaber, sottolineano, ora con sentimento forte, ora con comicità, i momenti più esaltanti dell’opera. Inoltre è un modo per satireggiare i comunisti o sedicenti tali dei nostri giorni. “Natale in Casa Marx”: una risata vi seppellirà. Spettatori di tutto il mondo unitevi!

“Amo lavorare con i giovani e dare loro la possibilità di distaccarsi da saggi e stage legati ai soliti autori dell’Ottocento – dice Iacchetti – Qui vestono abiti ottocenteschi ma confrontandosi con la modernità di un autore di oggi, un esperimento divertente che ho amato subito per come parla del passato trovandovi analogie ironiche con l’attualità”.

“Una storia divertente creata dall’estro di Lorenzo Beccati e che prende spunto da un ‘ipotesi plausibile’, a cui aggiungiamo la regia di Enzo Iacchetti che dirige quattro giovani attori, tra cui suo figlio, la musica di Gian Piero Alloisio, ed ecco la ricetta per un paio d’ore di sano divertimento”, dichiara Mario Mesiano.