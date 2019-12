Natale con la Confraternita Nostra Signora Assunta

La Confraternita Nostra Signora Assunta di Varazze invita turisti e varazzini a partecipare agli eventi organizzati per attendere e festeggiare il Natale e a visitare la mostra dei presepi artistici e il tradizionale presepe allestito, come ogni anno, da esperti artigiani.

Mercoledì 18 dicembre alle ore 16:30 presso l’Oratorio Nostra Signora Assunta gli allievi dell’Istituto Comprensivo Varazze – Celle Ligure, Scuola Secondaria di Primo Grado si esibiranno nel tradizionale Concerto di Natale, organizzato con il patrocinio della Città di Varazze.

Sabato 21 dicembre alle ore 10:30 si terrà la cerimonia del Confuoco in piazza sant’Ambrogio con i figuranti del Corteo Storico “Santa Caterina da Siena” in costume del ‘300, organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale ‘U Campani Russu e la partecipazione degli allievi e docenti dell’asd Danzastudio Varazze, diretta da Giovanna Badano.

Alle 15:30 all’Oratorio Nostra Signora Assunta si terrà “Natale Vazin” e l’inaugurazione del presepe con canti e poesie natalizie, in compagnia della scuola di musica L’Onda Sonora e Mario Traversi. A seguire l’inaugurazione del presepe della confraternita, realizzato con i “Macachi” di Albisola.

Domenica 22 dicembre alle 15:30 nell’Oratorio Nostra Signora Assunta l’inaugurazione della mostra dei Presepi Artistici Liguri. Martedì 24 dicembre dalle 15 alle 21 nel piazzale Nostra Signora Assunta tutti insieme aspettando il Natale in compagnia di un bicchiere di cioccolata calda e una fetta di pandolce.

Il presepe e la mostra rimarranno aperti fino al 12 gennaio e visitabili nei giorni feriali dalle 15 alle 19 e nei giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.