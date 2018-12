Natale all’Ippodromo con la Finale del Gran Premio di Gruppo 1

L’Ippodromo dei Fiori di Villanova d’Albenga torna protagonista domenica 23 dicembre con la Finale Finale del Campionato dei Quattro Anni, un Gran Premio di Gruppo 1 con dotazione di 110mila € a cui parteciperanno i migliori trottatori italiani ed europei qualificati in sette importanti gran premi disputatisi nell’anno in corso in diversi ippodromi italiani e a tre ulteriori prove di qualificazione.

Come “contorno” la società di corse dell’ippodromo ha organizzato un ricco bouquet di eventi pensati in particolare per le famiglie e i bambini: un modo diverso per trascorrere le festività natalizie e far conoscere a tutti il mondo dell’ippica e l’amore per i cavalli.

Ospite d’onore sarà il cabarettista Beppe Braida, che intratterrà con la sua comicità il pubblico durante l’intero pomeriggio. L’Associazione degli Artisti di Strada, i Giullari del 2000, proporranno tra una corsa e l’altra emozionanti attrazioni come le bolle di sapone giganti, lo spettacolo dei trampolieri e al calar della sera l’esibizione delle farfalle luminose.

Per i bambini verrà allestito un apposito spazio in cui saranno ospiti del Mago Taz e delle sue assistenti truccabimbi. A loro disposizione ci saranno anche tre pony condotti da elfi per provare a cavalcare e ricevere l’attestato del “battesimo della sella”. A metà pomeriggio arriverà Babbo Natale sulla slitta trainata da cavalli – renne per portare caramelli e piccoli doni.

Il parterre dell’Ippodromo verrà allestito con stand di imprenditori locali ed enti benefici che proporranno al pubblico i loro prodotti e prelibate degustazioni. Presenti anche il FIAT Club 500 di Garlenda e le Ruote d’Epoca di Villanova d’Albenga, che metteranno in mostra le loro prestigiose autovetture e accompagneranno i guidatori partecipanti al gran premio in una sfilata di presentazione.

Altre sei corse allieteranno lo spettacolo ippico, tra cui una amatoriale riservata alle “Stelle”, circuito ippico benefico a cui prendono parte artisti, politicanti, professionisti. La società di corse devolverà i proventi delle scommesse alla realizzazione del progetto “Stelle per Amandola” in favore della cittadina terremotata. Ancora, una corsa sarà riservata alle sole amazzoni, professioniste e non, che correranno senza l’ausilio del frustino.

La Direzione dell’ippodromo offrirà infine panettoni e spumante per brindare al Natale.

“L’ottenimento del Gran Premio di Gruppo 1 è il coronamento del grande lavoro svolto in questi anni in cui non eravamo stati premiati – dichiara il vicepresidente della società di corse Simone Lippi – Speriamo sia solo il primo di una lunga serie. Di Gruppi 1 ne vengono svolti dieci all’anno tra tutti gli ippodromi d’Italia e questa volta hanno premiato noi. E noi abbiamo pensato di dedicare questa giornata ai bambini e al Natale: per questo sarà il ‘Natale all’Ippodromo’ con doni, spettacoli e divertimento. Ciò per far sì che l’ippodromo diventi un grande ‘teatro’ dove le famiglie possano venire a trascorrere una bella giornata e far godere i tanti spazi verdi ai propri bambini e per ammirare l’animale più bello del mondo: il cavallo”.