“Napo canta De Andrè – Bocca di Rosa e altri racconti” al Teatro Vacca Peagna

Il grande successo di pubblico e critica dei primi tre monologhi ha ulteriormente focalizzato l’attenzione di pubblico e istituzioni sulla piccola ma preziosa e qualificante realtà rappresentata dal Teatro “Carlo Vacca” di Peagna. Dopo gli applauditissimi monologhi di Mauro Pirovano, Arianna Porcelli Safonov e Giulia Pont le serate della stagione Pro Loco proseguono con la musica di qualità.

Per la terza edizione di “Musica nel Borgo” mercoledì 17 luglio alle ore 21:30 la Pro Loco presenta il primo dei due appuntamenti in programma: “Napo canta De Andrè – Bocca di Rosa e altri racconti” con Napo (chitarra e bouzouki), Alice Nappi (violino e mandolino) e Andrea Vulpani (pianoforte, fisarmonica e cori).

Roberto Napolitano in arte Napo, genovese, è considerato uno dei più autorevoli interpreti del grande Faber. Da sempre affascinato dai cantautori della Scuola genovese e francese inizia giovanissimo la sua “militanza” nei tributi al grande cantautore. Nel 2016 inizia una nuova avventura professionale legata sia ad un nuovo e definitivo tributo a Fabrizio De Andrè (Napo canta De Andrè) sia ad un suo nuovo percorso di musica cantautorale originale con brani nati dalla stretta, assidua ed esclusiva collaborazione con l’autore Nicola Rollando.

Andrea Vulpani, diplomato in Pianoforte con il massimo dei voti al Conservatorio “Giacomo Puccini” de La Spezia, si specializza come maestro collaboratore, tantissime le esperienze e le collaborazioni nel mondo della musica classica, lirica e leggera. Dirige il suo “Quartetto Vulpani” dedito principalmente al repertorio lirico e all’operetta.

Alice Nappi inizia lo studio del violino all’età di 6 anni presso la Scuola di Musica di Fiesole e prosegue poi gli studi al Conservatorio “N. Paganini” di Genova sotto la guida del maestro Massimo Coco. Parallelamente collabora in diversi progetti musicali che spaziano dall’indie grunge al rock al cantautorato italiano fino alle musiche popolari di tradizione est europea e alla collaborazione con attori ballerini per quanto riguarda la creazione delle musiche per spettacoli di teatro, danza e arti performative.