Musiche e balli folk con il duo Sois Bois

Nel contesto della rassegna “Musica nei Castelli di Liguria” sabato 17 agosto alle ore 21:15 nella piazza del Comune l’amministrazione di Testico propone al pubblico una serata di “balfolk” con il duo Sois Bois, composto da Helga Katharina Niederwald al violino e Roberto Fresia all’organetto diatonico.

Il repertorio di musiche e danze sarà come un viaggio a partire dalle valli del Cuneese a Provenza, Languedoc, Berry, Poitou, Paesi Baschi, Bretagna, Irlanda, Scozia e poi ancora in Francia con qualche incursione in Romania, Russia e Israele. Il concerto sarà preceduto dalle 18 alle 19 da un corso di avvicinamento alle danze occitane animato dal gruppo Balbosco d’OC del Ponente Ligure, a cui tutti gli appassionati o semplicemente incuriositi possono gratuitamente partecipare per mettere in pratica durante il balfolk ciò che si è imparato.

Nel corso della serata saranno aperti i punti di ristorazione e bar. “Siete attesi numerosi per condividere con noi l’incanto della magica atmosfera delle valli occitane attraverso la danza e la musica che ‘narrano0 la storia, la cultura e il folklore delle loro etnie”, è l’invito del Comune.