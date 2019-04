“Musiche di affreschi ritrovati” – Alla scoperta dei segreti del Santuario

Grazie ad un’iniziativa promossa dall’ASP Opere Sociali Nostra Signora di Misericordia e patrocinata dalla Delegazione FAI di Savona sabato 13 aprile sarà possibile scoprire alcuni dei segreti del Santuario di Nostra Signora della Misericordia.

L’accoglienza è presso il Museo del Santuario alle ore 15:30. Il maestro Graziano Interbartolo ci svelerà dei segreti dell’organo della basilica, realizzato nel 1928 dalla ditta Malvestio, facendoci accedere in via eccezionale nella camera dello strumento. Seguirà una conversazione sull’affresco “Gloria di Angeli” realizzato nel catino absidale dal pittore Eso Peluzzi, sempre nel 1928.

Alle 17:15 ci sposteremo nel museo per visitare la collezione dei suoi inestimabili tesori e le opere del pittore Eso Peluzzi. Tra le opere custodite si possono annoverare la Corona in oro e pietre preziose, con cui Pio VII incoronò la sacra effigie della Madonna, e la collana appartenuta alla principessa Maria Anna di Savoia, futura imperatrice d’Austria, nonché la collezione degli ex voto, segno della gratitudine di tutti coloro che hanno ricevuto grazie dalla Madonna di Misericordia.

Le visite saranno curate dal FAI e da personale della cooperativa sociale Coedis. Per chi vorrà continuare la giornata al Santuario sarà possibile consumare una cena al sacco presso una sala di Palazzo delle Azzarie, messa a disposizione dalle Opere Sociali, oppure degustare prodotti e vini tipici presso i locali che aderiscono all’iniziativa.

Contributo per l’evento (comprensivo di biglietto del museo):

intero 4 €

gratuito per ragazzi sotto i 16 anni

ridotto per over 65 e iscritti FAI