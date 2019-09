“Musiche dell’Anima” – Concerto per violino, violoncello e piano

Nuovo appuntamento con “I Concerti dei Turchini – Le Musiche dell’Anima”, la rassegna musicale organizzata dalla Confraternita delle Cappe Turchine con il patrocinio dell’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune di Loano.

Sabato 28 settembre alle ore 21 nell’Oratorio Nostra Signora del Santissimo Rosario, in piazza Italia, si terrà un concerto per violino, violoncello e pianoforte che avrà come protagonisti Luca Kaufman, Chiara Kaufman e Ginevra Costantini Negri.

I tre musicisti eseguiranno brani di Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven e Franz Schubert.