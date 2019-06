Musiche dell’Anima, all’oratorio dei Turchini un concerto per violino e organo

Loano. Tornano “I concerti dei Turchini – Le musiche dell’anima”, la rassegna musicale organizzata dalla

confraternita delle Cappe Turchine con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune

di Loano.

Venerdì 28 giugno alle 21 nell’oratorio di Nostra Signora del Santissimo Rosario in piazza Italia si terrà un

“Concerto per violino e organo” che avrà come protagonisti Lina Uinskyte (violino) e Marco Ruggeri

(organo).

I due musicisti eseguiranno brani di Antonio Vivaldi, Johann Pachelbel, Wolfgang Amadeus Mozart e

Gaetano Greco.

L’ingresso è libero.