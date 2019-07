“Musical Celebration” con il soprano FabIola Ricci e il pianista GIovanni Giannini

Una magica serata interamente dedicata al mondo del musical theatre di Broadway e del West End londinese e ai suoi straordinari personaggi femminili. Fabiola Ricci canterà e sarà anche voce narrante, creando un filo conduttore tra i vari quadri, calando ogni musical nelle situazioni dei temi e dei personaggi che interpretano i brani scelti, coinvolgendo il pubblico nelle atmosfere create sul palco insieme con il maestro Giovanni Giannini.

Fabiola Ricci è cantante, attrice, musical performer, drama teacher, voice teacher, vocal coach, regista, didatta. È soprano solista di diverse formazioni Gospel. Tra alcune delle sue esperienze più significative il sestetto a cappella Jazz’n Jam, con cui si esibisce in tutta Europa, condivide il palco anche con miKe STern e vince il premio Quartetto Cetra.

È protagonista di diverse produzioni di Musical Theatre, tra cui “Jesus Christ Superstar”, “Cats”, “No no Nanette”, “Rent” (prodotto da Nicoletta Mantovani e Luciano Pavarotti, per la regia di Michael Greif e Fabrizio Angelini), “Honey pie”, “Othello-Opera Rock”, l’opera di Purcell “Dido and Aeneas” e il cartoon musical “Mangiaresti”, creato da Giovanni Giannini e Antonio Frecentese, con la regia di Franco Travaglio.