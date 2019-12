Musica, intrattenimento e negozi aperti fino a tardi nella Winter Night

Sabato 21 dicembre ad Albenga sarà Winter Night! Il centro storico sarà animato da musica e intrattenimento dalle 18 in poi e i negozi rimarranno aperti fino alle 23.

Nelle piazze Torlaro e delle Erbe e in via Enrico D’Aste ci sarà il dj set, in piazza san Domenico lo show “Live Gino”, in piazza Rossi il “Live Geddo”, in via Medaglie d’Oro s terrà il live de I 3 Gotti, in piazza san Francesco vanno in scena gli Stavolta mia moglie mi manda a Funk.

La band itinerante Equipage Ambassador girerà per tutto il centro storico, preceduta dai Babbi Natale del CIV, che coinvolgeranno cittadini e turisti.

La Winter Night doveva svolgersi il 20 dicembre ma è stata posticipata al 21 dicembre per via delle sfavorevoli previsioni meteorologiche.