Musica in Comune con “Il maestro e le cantanti”

La Stagione Autunno 2018 dell’Opera Giocosa di Savona, diretta da Giovanni Di Stefano, prosegue domenica 25 novembre con la rassegna “Musica in Comune”, organizzata dall’Opera Giocosa in accordo con il Comune e curata da Loris Orlando. Alle ore 11 nell’atrio del palazzo comunale va in scena “Il maestro e le cantanti”, un’operina comica di Lauro Rossi e Alberto Cara con i testi di Matteo Peirone, che ne cura anche la regia.

Ne sono protagonisti lo stesso Matteo Peirone (basso) e Linda Campanella (soprano) mentre la partitura è eseguita dall’Ensemble del Teatro dell’Opera Giocosa diretto da Massimiliano Piccioli. Prodotta dal Teatro dell’Opera Giocosa di Savona, “Il maestro e le cantanti” descrive le colorite lezioni di canto che uno stravagante “vocal coach” di metà ‘800, il maestro Biscroma Sincopata, tiene nel suo studio a tre altrettanto stravaganti cantanti o aspiranti tali: la spagnola Dolores Depanza, l’italotedesca Isolde Koloratür e la veneziana Bice Michielin.

Situazioni comiche e imbarazzanti, consigli tecnici opinabili, scale, arzigogoli e virtuosismi più o meno azzeccati. Chissà se una di queste tre vocalist avrà il famoso X- Factor? Ai ragazzi l’ardua sentenza.

I biglietti (5 €) sono in vendita presso l’atrio dalle 10:15 del mattino.

IL MAESTRO E LE CANTANTI

Musica e libretto: Lauro Rossi

Orchestrazione: Alberto Cara

Testi e regia: Matteo Peirone

Ensemble del Teatro dell’Opera Giocosa

Maestro direttore: Massimiliano Piccioli

Linda Campanella, soprano

Matteo Peirone, basso

Produzione del Teatro dell’Opera Giocosa di Savona