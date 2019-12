Musica e solidarietà: i Pentatrè in concerto per la Fondazione ANT

La musica è un veicolo importante non solo per sottolineare emozioni e stati d’animo ma anche per sensibilizzare il pubblico verso la prevenzione e la cura di patologie oncologiche e i Pentatrè sono lieti di poter collaborare ancora una volta con ANT e portare la loro musica ad Albenga, nella splendida Chiesa Santa Maria in Fontibus sabato 7 dicembre alle ore 17.

Unire il volontariato e la musica è sempre stato uno dei fiori all’occhiello del gruppo Pentatrè, i cui componenti Elisabetta Vosilla (voce solista), Paola Arecco (pianoforte) e Gianni Gollo (flauto traverso) spesso sono stati invitati ad eventi in cui il far del bene anche tramite raccolta fondi è la finalità principale.

La Fondazione ANT Italia è presente anche in Liguria con l’unica delegazione in via Roma 46 ad Albenga e ha come obiettivo principale programmare visite di prevenzione oncologica da offrire gratuitamente alla cittadinanza.

Nata a Bologna nel 1978 per iniziativa dell’oncologo Franco Pannuti, la fondazione fornisce assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie. In base alle risorse reperite sul territorio ANT offre inoltre progetti di prevenzione oncologica gratuiti. Il credo di ANT è sintetizzato dal termine “eubiosia” (dal greco, “eu” = “bene” e “bios” = “vita”, “la buona vita”, “vita in dignità” intesa come insieme di qualità che conferiscono dignità alla vita in ogni fase della malattia.

La Fondazione ANT è la più ampia realtà non profit in Italia per l’assistenza sociosanitaria domiciliare gratuita ai pazienti oncologici. Dal 1985 ad oggi ha assistito oltre 130mila malati in modo completamente gratuito con équipe multidisciplinari presenti in 31 province di 11 regioni italiane (Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria). È inoltre da tempo impegnata nella prevenzione oncologica con progetti di diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie.

Dall’avvio nel 2004 sono stati visitati gratuitamente più di 196mila pazienti in 88 province italiane. Le campagne di prevenzione si attuano negli ambulatori ANT presenti in diverse regioni, in strutture sanitarie utilizzate a titolo non oneroso e sull’Ambulatorio Mobile – BUS della Prevenzione. Il mezzo, dotato di strumentazione diagnostica all’avanguardia (mammografo digitale, ecografo e videodermatoscopio), consente di realizzare visite su tutto il territorio nazionale.

ANT opera in Italia attraverso 113 delegazioni e 63 “da Cuore a Cuore – Charity Point” (luoghi rivolti alla raccolta fondi ma anche allo sviluppo di idee, progetti e relazioni), in cui la presenza di volontari è molto attiva. Il filo conduttore è la solidarietà, l’aiuto spontaneo sia per chi dona merce sia per chi sostiene la Fondazione ANT economicamente. Alle delegazioni competono a livello locale le iniziative di raccolta fondi e la predisposizione della logistica necessaria all’assistenza domiciliare, oltre alle attività di sensibilizzazione.