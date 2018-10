Musica dai mondi liguri con I Liguriani

I Liguriani saranno i protagonisti del concerto nello splendido borgo medioevale di Peagna, secondo appuntamento del percorso “I Mercoledì di Peagna”, organizzato dalla Pro Loco di Ceriale con la collaborazione dell’amministrazione comunale.

I Liguriani propongono uno spettacolo in cui vengono evocate le immagini e i sentimenti della cultura e delle tradizioni liguri. Il progetto nasce dalla volontà di valorizzare, ricercando nell’archivio sconfinato della storia e nella memoria collettiva, i brani che sono espressione del territorio ligure, terra di confine, approdo e incontro di tante diverse culture, da mare e da terra. Musiche e parole che sono universali, come sempre accade quando c’è di mezzo l’arte, e sanno parlare a tutti, persino attraverso il dialetto.

A chi assiste ad un loro spettacolo i Liguriani propongono uno spettacolo che mescola ballate regionali a musica da danza come bisagne, valzer, perigordini e alessandrine. Il repertorio viene affrontato dal gruppo con uno stile fedele alla tradizione ma allo stesso tempo affine alla sensibilità dei nostri tempi con l’intento di “tradurre” senza mistificazioni un ventaglio di melodie, storie, canti che, senza un minimo di rilettura, potrebbero risultare di difficile fruibilità estetica per l’ascoltatore odierno.

I musicisti coinvolti nel progetto Liguriani sono importanti individualità nell’ambito della musica tradizionale in Italia e hanno tenuto centinaia di concerti in Italia e in diversi Paesi. Sono reduci da un tour di dieci concerti dalle terre di Germania, dove hanno ottenuto un grande successo di pubblico e critica. Hanno registrato per le radio nazionali.

Fabio Biale (voce e violino), Michel Balatti (flauto traverso), Fabio Rinaudo (cornamusa), Filippo Gambetta (organetto diatonico), Claudio De Angeli (chitarra)