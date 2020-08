“Musica dai mondi liguri” al Noli Festival

Il Noli Musica Festival da undici anni si propone di divulgare la musica lirica, strumentale e tradizionale. Quest’anno si terrà in una dimensione ridotta, imposta dal Covid-19, ma ugualmente affascinante e “coraggiosa”.

Mercoledì 19 agosto alle ore 21:15 in piazza Chiappella il secondo appuntamento con le note, promosso dall’amministrazione comunale con la collaborazione artistica dell’Associazione Musicale Corelli di Savona, ha per protagonisti il conosciuto e apprezzato gruppo dei Liguriani con un titolo che racchiude già l’essenza del loro spettacolo: “Musica dai mondi liguri”.

I Liguriani, di recente tornati da una tournée in Austria, propongono uno spettacolo che mescola ballate regionali a musica da danza, come bisagne, valzer, perigordini e alessandrine, in cui vengono evocati immagini e sentimenti della cultura e delle tradizioni liguri. Il progetto nasce dalla volontà di valorizzare, ricercando nell’archivio sconfinato della storia e nella memoria collettiva, le musiche e i brani che sono espressione della Liguria, terra di confine, approdo e incontro di tante diverse culture da mare e da terra. Musiche e parole che sono universali, come sempre accade quando c’è di mezzo l’arte, e sanno parlare a tutti, persino attraverso il dialetto.

Il repertorio viene affrontato dal gruppo con uno stile fedele alla tradizione ma allo stesso tempo affine alla sensibilità dei nostri tempi, con l’intento di “tradurre” senza mistificazioni un ventaglio di melodie, storie, canti che, senza un minimo di rilettura, potrebbero risultare di difficile fruibilità estetica per l’ascoltatore odierno. I musicisti coinvolti nel progetto Liguriani sono importanti individualità nell’ambito della musica tradizionale in Italia, con alle spalle numerose incisioni discografiche, radiofoniche e televisive e tournée in Italia, Francia, Germania, Inghilterra, Scozia, Irlanda, Danimarca, Finlandia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Stati Uniti e Canada

I posti saranno gratuiti e numerati. È necessaria la prenotazione presso l’Ufficio Manifestazioni del Comune, chiamando lo 019 7499531, scrivendo un’email a ufficio.manifestazioni@comune.noli.sv.it o sulla pagina Facebook dell’Ufficio Turismo del Comune.