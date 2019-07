“Musica all’alba” a Varazze con l’Associazione Suaviter

Decretato fenomeno di costume della scorsa estate, voluto dalla Città di Varazze in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, torna la “Musica all’alba” sabato 13 luglio alle ore 5:45 in una location da sogno: passeggiata Europa nel parco costiero dei Piani d’Invrea, un itinerario a picco sul mare formato da meravigliose calette e insenature che si sviluppa per circa 4 km tra Varazze e Cogoleto.

Si esibiranno i giovani musicisti dell’Associazione Suaviter. Costituita nel 2010, questa realtà promuove corsi di formazione musicale ed ha a suo carico numerosi progetti musicali a carattere sociale, avendo fondato il progetto “Donatori di musica” nel contesto dell’Ospedale Pediatrico “Giannina Gaslini” di Genova con momenti musicali strumentali e corali per i piccoli ospiti. Ha volto la sua attenzione anche alla Pediatria dell’Ospedale San Paolo sia con formazioni corali e strumentali sia con il progetto, nato a gennaio, “Doniamo cantando”.

I musicisti hanno curato la composizione di una canzone inedita, la realizzazione video e l’inserimento della stessa nelle varie piattaforme digitali devolvendo i proventi all’associazione Cresci, che opera nei nosocomi San Paolo di Savona e Santa Corona di Pietra Ligure. Inoltre numerosi sono gli eventi musicali curati dall’associazione allo scopo di divulgare la passione per la musica nei suoi molteplici aspetti.

“In un luogo incantevole e fruibile in tutte le stagioni dell’anno questo evento unisce amore per la musica e la promozione di un tratto di costa che la nostra amministrazione vuol far diventare fiore all’occhiello della promozione turistica”, afferma il sindaco Alessandro Bozzano. “Ringrazio i giovani musicisti dell’associazione Suaviter che tanto fanno per promuovere progetti sociali legati alla musica”, aggiunge l’assessora alla Cultura Mariangela Calcagno.