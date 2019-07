Music, drink and food: tornano gli “Happy Hour sul mare” al Ristorante YCML

Music, drink and food: ritornano gli apericena in terrazza de Il Ristorante YCML di Marina di Loano. Dopo lo straordinario successo ottenuto nelle precedenti edizioni anche quest’anno l’happy hour più glamour della provincia di Savona troverà spazio nello splendido scenario della terrazza de Il Ristorante YCML, che offre una meravigliosa vista sul mare, sulla città e su Marina di Loano.

Qui tutti i venerdì d’estate ci si potrà rilassare e salutare l’arrivo del fine settimana gustando gli ottimi piatti preparati dallo staff de Il Ristorante YCML di Marina di Loano e ascoltando la fantastica musica del resident dj Rudy Mas e degli amici che, ogni settimana, verranno a trovarlo. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 12 luglio a partire dalle 20. Ad accogliere gli ospiti saranno dj Rudy Mas e direttamente da Londra Matteo Ricordo: abbinando mixer e percussioni i due musicisti sapranno creare la giusta atmosfera con cui iniziare il fine settimana.

Venerdì 16 luglio spazio a camicie a tema floreale e collane di fiori: la terrazza de Il Ristorante YCML si trasformerà in una isola hawaiana grazie a “Aloha Party”. Fondamentale il dress code con total look hawaiano per calarsi al massimo “nella parte” e gustare ancora meglio il menu hawaiano a buffet.

L’ingresso a “Happy Hour sul mare” ha un costo di 25 euro e comprende una consumazione (la seconda consumazione ha un costo di 10 euro). È gradita la prenotazione ai numeri 3669040005 o 019669264 o via e-mail all’indirizzo silvia.rosso@marinadiloano.it. In occasione della serata sarà possibile parcheggiare gratuitamente all’interno di Marina di Loano.