“Music ’80 – ’90 Golden Edition” al Patio Disco Club

L’evento del 9 novembre è stato un grande successo con tanta gente, bella musica e tanto divertimento. Unico “neo” l’assenza di Bruno Le Kard, che per una serie di imprevisti concatenati ha dovuto dare forfait per la serata. Fabrizio Fasciolo, proprietario del Patio Disco Club, felicissimo per la grande serata gestita molto bene musicalmente da Daniele, dimostrando ancora una volta la sua grande professionalità.

Parlando con le persone presenti Fabrizio si rende conto che c’è stata un po’ di delusione, non di certo per mancanza di divertimento ma proprio per non averli visti tutti e due in consolle, anche perché quello era il tema portante dell’evento. Ma come fare? Daniele era in partenza per Lanzarote. La soluzione viene trovata facendo anche qualche cambiamento: per sabato 23 era pronta la diretta da Lanzarote in streaming in superHD con un doppio collegamento per un’ottima qualità sonora e video e in caso cada la connessione di una l’altra si sovrappone.

In consolle viene chiamato un altro dj storico del Savonese: Valter Candellero & DJ Candy (La Biffa – Scotch – Ai Pozzi – Gulliver – Sporting Club – Le Vele, giusto per citarne qualche locale in cui ha suonato).

La serata del 23 novembre (che aveva superato le 200 prenotazioni) per il maltempo e stata spostata al 30 novembre e finalmente ci siamo: sabato 30 novembre al Patio di Finale Ligure Bruno Le Kard Daniele Mad e Valter Candellero “Music ’80 – ’90 Golden Edition”.