“Museo della 24H of Finale” – La storia della mountain bike in mostra a Finalborgo

Da sabato 2 marzo a domenica 17 marzo con orario 15 – 19, tranne il lunedì, sarà visitabile presso il Palazzo del Tribunale di Finalborgo la mostra “Museo della 24H of Finale”, allestita dall’Associazione Baba Jaga in collaborazione con l’asd Blu Bike, in cui ci si potrà immergere nella storia della mountain bike nel territorio finalese: una storia lunga 20 anni!

Per qualcuno il fenomeno della mountain bike nel Finalese è “sempre” esistito. Tendenzialmente l’essere umano ha poca memoria e in più, quando ci sono fenomeni che durano da molto tempo, le nuove generazioni tendono a non indagare sulle origini delle cose, dandole per scontate. Riscoprire la 24H of Finale ci permette di conoscere una parte importante della storia della mountain bike sul nostro territorio. Una storia lunga vent’anni che si è evoluta grazie a Finale Ligure, alle idee, agli eventi e alle persone che ne hanno fatto parte e che ancora oggi scrivono parte di quella storia.

Non solo sentieri ma un modo di interpretarli. Non solo biciclette ma un modo di renderle parte della vita di tutti, anche di chi non va in bici. Alcuni di noi sfuggono all’evoluzione, alcuni ne fanno parte, altri la creano!