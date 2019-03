“Moztri! Inno all’infanzia” – Spettacolo per bambini al Teatro delle Udienze

Domenica 10 marzo alle ore 16:30 presso il Teatro delle Udienze di Finalborgo andrà in scena lo spettacolo “Moztri! Inno all’infanzia” per la Rassegna Teatrale Ragazzi 2018 – 2019, organizzata dall’Associazione Culturale Baba Jaga e promossa dal Comune di Finale Ligure. Rivolto a bambini dai 5 anni in sù, è uno spettacolo poetico, comico, originalissimo e capace di coinvolgere i bambini e commuovere gli adulti per la sua forza e le domande che pone agli adulti. Quali aspettative abbiamo verso i nostri bambini? Queste aspettative tengono conto dei reali desideri dei bambini? E quando si smette davvero di credere ai sogni?

È la storia di Tobia, un bambino di poche parole che ama stare solo e soprattutto che ama disegnare mostri. Ma è anche la storia dei suoi genitori, Cinzia e Augusto, che si disperano per il fatto di avere un figlio così difficile. Tobia è un bambino che non riesce a concentrarsi, che fatica a prendersi delle responsabilità e che vive delle sue fantasie. Un bambino con un “punteggio basso”, secondo gli standard educativi della maestra. Ma Tobia è anche un bambino ricco e pieno di risorse che, attraverso i suoi disegni, ci apre le porte del suo mondo interiore e ci mostra la meraviglia del suo immaginario.

Gaston Bachelard la chiama rêverie: la capacità immaginativa di abbandono alla fantasia e ai sogni ad occhi aperti. È una risorsa dal grande valore conoscitivo e non un deficit di realtà. Riconoscere e concedere il tempo della rêverie a un bambino o a un ragazzo, non è cosa da poco, è una qualità della conoscenza che pochi adulti posseggono, una forma di fiducia e rispetto verso il farsi di un’identità che è dovuta. Riuscirà Tobia a farsi capire dai grandi? Ci sono adulti che hanno voglia di ascoltare i sogni delle bambine e dei bambini? E come sarebbe il nostro mostro se Tobia ci mettesse una matita in mano?

Lo spettacolo è una produzione Luna e GNAC Teatro, con Michele Eynard e Federica Molteni, disegni dal vivo di Michele Eynard, scenografie e mostri di Enzo Mologni, regia di Carmen Pellegrinelli. Si ringrazia Albano Arte per il sostegno.

Biglietti

bambini: intero 7 € – ridotto 6 €

adulti: intero 5 € – ridotto 4 €