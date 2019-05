“Mozart, baseball e James Dean” – La Compagnia Teatrale Boccascena al Sacco

Sabato 25 maggio alle ore 21 la Compagnia Teatrale dell’Associazione Culturale Boccascena rappresenta lo spettacolo “Mozart, baseball e James Dean” di Cesare Fabiano. Cinque persone in fila. Per una partita? Qualcuno sì. Per un film? Qualcun altro. Per un concerto? Forse. Per il primo posto? Sicuramente!

Cinque persone in fila per il primo posto: non importa per che cosa sia quel primo posto, importa solo che sia il primo e ciò che si è disposti a fare per ottenerlo. Qualcuno diceva: “gli esseri umani sono bravi solo quanto il mondo permette loro di esserlo”. Osservare da fuori e con distacco come ci si possa trasformare per essere primi può essere comico, anche tanto… ma anche no!

“Siamo nati ufficialmente nell’estate del 2013 ma il nostro percorso insieme inizia nel 2009 con la partecipazione a diversi corsi teatrali – spiegano i rappresentanti della compagnia – Ci unisce l’amicizia e una grande coesione entrambe cresciute insieme alla nostra passione per il teatro, ci piace e ci stimola portare in scena spettacoli anche molto diversi tra di loro ma che hanno in comune la voglia di divertire, incuriosire e… perché no… stupire chi vuole condividere con noi un po’ del loro tempo per fare un esperienza comune.

Nel corso di questi anni abbiamo anche partecipato a diverse rassegne di teatro amatoriale estive ed è per noi motivo di orgoglio segnalare il premio, come miglior spettacolo, ricevuto sia nel 2013 con ‘Milord si sposa’ sia nel 2015 con ‘Il panico che tutti giochiamo’ nella rassegna ‘Palcoscenico Albissola’”.