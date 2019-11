Dal 2 al 30 novembre il sabato e la domenica dalle 11 alle 17 a Castel San Giovanni è visitabile la mostra speleologica “Sotto la pietra di Finale – Il lato nascosto del Finalese”.

Gli scatti realizzati da Agostino Chiesa, Alessandro Maifredi, Enrico Lana, Mauro Rossi, Simone Baglietto e Valentina Balestra aprono lo sguardo ai paesaggi e alle grotte carsiche dell’entroterra di Finale Ligure, raccontando anche la vita degli animali nel sottosuolo, grazie al prezioso contributo dell’Associazione Biologia Sotterranea Piemonte.

Saranno installati anche scatti e pannelli illustrativi sulla Speleoglaciologia in occasione del convegno “Dentro un pozzo di cielo” che si terrà sabato 16 e domenica 17 novembre dalle ore 9 al Teatro delle Udienze di Finalborgo.

I ghiacciai, cosi come le grotte, sono archivi del tempo: in essi è possibile ricostruire il nostro passato e l’impatto dell’uomo sull’ambiente. Il convegno sarà un momento di condivisione sulla speleoglaciologia dei maggiori esperti nel panorama italiano con lo scopo di divulgare esperienze e competenze per migliorare le future ricerche ed esplorazioni nei ghiacciai.

L’iniziativa è realizzata dal Gruppo Speleologico E. A. Martel di Genova con il supporto della sezione di Finale Ligure del Club Alpino Italiano e di Finalmenetespeleo. La partecipazione è valida per la formazione della Commissione Nazionale Scuole di Speleologia sulla Speleologia Glaciale della Società Speleologica Italiana e l’aggiornamento tecnico degli I.T. e A.I. delle Scuole di Speleologia della SSI.