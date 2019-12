Mostra Scambio Radioamatoriale “Ham Fest”

Sabato 7 dicembre dalle 8:30 alle 15:30 alla Sala Gollo, nell’ex municipio, in piazza Gollo, a Cisano sul Neva si terrà la seconda edizione della Mostra Scambio Radioamatoriale della Piana d’Albenga, organizzato da un gruppo di radioamatori locali, tecnicamente detti OM, con la collaborazione della Pro Loco e il patrocinio del Comune.

L’evento non ha finalità di lucro e vuol essere un momento di aggregazione e condivisione per tanti appassionati del settore. Le mostre scambio, dette anche mercatini, dedicate al settore radioamatoriale – elettronico nascono in Italia una ventina di anni fa e si affiancano alle ben più note fiere dell’elettronica, tipo il MARC di Genova o il RADIANT di Novegro. Si propongono diverse finalità: cercare di superare la difficoltà di reperire parti elettroniche obsolete, scambiare radio e componenti sia recenti sia d’epoca, materiale surplus elettronico di vario tipo e quanto è affine all’elettronica e al radiantismo.

“Ma ciò che conta è la voglia di coinvolgere un buon numero di appassionati, permettendone l’incontro e lo scambio, oltreché di materiali, anche di idee ed esperienze e diffondendo la cultura radiantistica comune”, spiegano gli organizzatori Giorgio Massa IU1HHV, Roberto Puppo IW1RNU, Mario Garibaldi IW1RIU e Mauro Bernardetto IK1WVQ.

Gli interessati esperti ma anche i semplici appassionati hobbysti possono scambiarsi valvole, componenti elettronici, strumenti di misura, apparati radio moderni o d’epoca, nuovi o usati, e entrare in contatto con esperti che possono essere radioamatori, CB, professionisti del settore, marconisti, e comunque anche una folta schiera di appassionati che si avvicina magari per la prima volta al mondo delle comunicazioni.

Lo scorso anno la manifestazione ha riscosso un buon successo, inaspettato per essere il primo e unico evento di questo tipo nel ponente ligure. Degna di nota la partecipazione di un gruppo di radioamatori francesi venuti appositamente, oltre a molti espositori hobbisti dalla Liguria e dal Piemonte. Gli organizzatori si propongono di proseguire sulla strada di questo tipo di questo tipo con altri eventi nel prossimo futuro per stimolare l’interesse verso il radiantismo. “Il radiantismo, pur se in epoca della comunicazione cellulare e del computer, è ben altro dalla telefonia e dai videogiochi e non tramonterà mai”, concludono gli organizzatori.