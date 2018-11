Mostra scambio radiantistica in Sala Gollo

Sabato 1 dicembre a Cisano sul Neva si svolgerà una mostra – mercatino radiantistico, la prima mostra scambio a tenersi nella piana ingauna, che comprenderà, oltre al classico spazio per gli scambi di materiale radioamatoriale anche un’esposizione di pregevoli radio storiche civili e militari in modo da rendere interessante l’evento anche ai semplici appassionati di radio d’epoca. La manifestazione avrà luogo presso la Sala Gollo, messa a disposizione da Pro Loco e Comune di Cisano sul Neva.

Le “mostre scambio” (dette anche “mercatini”) dedicate al settore radioamatoriale elettronico, nascono in Italia una ventina di anni fa e si affiancano alle ben più note fiere dell’elettronica quali il MARC di Genova o il RADIANT di Novegro. Si propongono diverse finalità: dal cercare di superare la difficoltà di reperire parti elettroniche obsolete alla voglia di coinvolgere un buon numero di appassionati permettendone l’incontro e lo scambio oltreché di materiali, idee ed esperienze.

Qui gli interessati esperti possono scambiarsi valvole, componenti elettronici, strumenti di misura, apparati radio moderni o d’epoca, nuovi o usati, ee entrare in contatto con esperti, che possono essere radioamatori, CB, professionisti del settore, marconisti, e comunque anche una folta schiera di appassionati che si avvicina magari per la prima volta al mondo delle comunicazioni.

Tra gli espositori ci sarà la NARDA (ex PMM), multinazionale specializzata nel campo degli strumenti di misura della radiofrequenza e con sede operativa a Cisano sul Neva, che presenterà i suoi prodotti professionali e gli apparati da radioamatore prodotto negli anni ’70. Parallelamente sarà presente anche l’AIRE Associazione Radio d’Epoca, che porterà una selezione di pregevoli repliche di radio storiche militari e civili, tra cui la famosa Ondina 33 (Biagi, Tenda Rossa del Dirigibile Italia), costruita dagli internati in Germania nella Seconda Guerra Mondiale, e dulcis in fundo un telegrafo originale del 1870 e funzionante che sarà illustrato da un telegrafista con divisa dell’epoca.