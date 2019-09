Mostra personale dell’artista Anna Matola

Da sabato 7 settembre a venerdì 13 ottobre presso il Traumfabrik di Celle Ligure si tiene la mostra dell’artista Anna Matola.

L’esposizione si concentra su due cicli di lavori recenti: le sculture della collezione Ortus virentium, in cui differenti tipi umani vengono catalogati, non senza ironia, dall’artista con puntualità naturalistica quasi di epistemologica ascendenza e le Nature Morte, una serie di lavori in ceramica e fotografia ispirati alle composizioni pittoriche caravaggesche ma anche fiamminghe, dei secoli precedenti.

Le opere di Anna Matola saranno accompagnate dalla presenza in sala di altre creazioni di autori.