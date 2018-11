Mostra “Palcoscenici irreali” di Pablo Mesa Capella

Piccoli palcoscenici della memoria dove gli oggetti, racchiusi sotto campane di vetro, rappresentano al visitatore un percorso a ritroso nel tempo tanto più lungo tanti più sono i dettagli che l’occhio riesce a scoprire. È un invito alla partecipazione la mostra “Palcoscenici Irreali” che inaugura domenica 12 agosto alle ore 21.00 nel Museo Mineralogico “Luciano Dabroi” di Andora, che ospita le coinvolgenti opere dell’artista spagnolo Pablo Mesa Capella. L’allestimento è stato curato da Christine Enrile.

Le iridescenti sale del Museo Dabroi, accoglieranno, fino al 17 ottobre, le installazioni sotto vetro dell’artista che, nato a Malaga con un background nel campo teatrale ed una passione per gli oggetti, ha dato vita a opere che possiamo definire piccoli contenitori di memoria in cui gli attori sono oggetti di uso comune quali ritagli, stoffe, fotografie, cartoline che diventano narratori simbolici di storie.

Oltre 20 microcosmi che porteranno lo spettatore ad abbandonare la staticità della sua condizione di osservatore dei movimenti altrui per diventare lui stesso partecipe, anche fisicamente, della ricerca del dettaglio che costituisce la composizione. Come un gigante in un mondo piccolo, l’osservatore si avvicinerà alle campane di vetro di questi palcoscenici irreali cercando rimandi, inseguendo dettagli, scrutando particolari alla ricerca di un disegno complessivo.

Racchiudere il mondo dentro una campana di vetro non vuol dire mettersi dalla parte di Dio, sentirsi dei creatori onnipotenti. Significa piuttosto concentrarsi sul dettaglio per leggere la bellezza del tutto.

Fino al 9 settembre l’esposizione sarà aperta ogni sabato e domenica, ore 19.00 – 23.00. Successivamente dal 15 settembre 2018 sabato e domenica ore 15.00 – 19.00

MUSEO MINERALOGICO LUCIANO DABROI

di Palazzo Tagliaferro

Domenica 12 agosto 2018 ore 21.00

inaugurazione mostra

Pablo Mesa Capella

PALCOSCENICI IRREALI

a cura di Christine Enrile