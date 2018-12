Mostra “Natale nel Mondo” al Teatro delle Udienze

I vari modi di festeggiare la natività di Gesù nel mondo sono al centro della mostra dal titolo, appunto, “Natale nel Mondo” visitabile da lunedì 17 dicembre a domenica 6 gennaio presso il Teatro delle Udienze di Finalborgo, un allestimento con diverse postazioni, ognuna dedicata ad un Paese differente dove poter scoprire tradizioni, decorazioni, leggende, miti e ricette tipiche di quel luogo.

La mostra racconta come la festa del Natale accomuna i tanti Paesi del mondo e allo stesso tempo ne vivacizza le differenze. Si passerà da Babbo Natale negli Stati Uniti a Papatuanuku dei Maori in Nuova Zelanda, dalle candele della Danimarca al ceppo di Natale tedesco e ai pupazzi di neve animati dell’Olanda, dagli alberi di mango decorati del Ghana alle Parols, lanterne delle Filippine, dai canti Raggae giamaicani ai Kolyadki russi. Dalle origini del Natale al consumismo dei nostri anni, un vero e proprio viaggio tra i festeggiamenti più singolari.

Orari: lunedì – venerdì 15 – 20 | sabato e domenica 10 – 13 e 14 – 18

Biglietto: intero 5 €, Ridotto 3 €

Visite per le scuole tutte le mattine dal 17 al 21 dicembre con ingresso 2 € a bambino (prenotazione obbligatoria)

All’interno della mostra sono organizzati tre eventi dedicati ai bambini.

Domenica 23 dicembre dalle ore 15 alle ore 20 “I racconti di Natale”

Un pomeriggio in compagnia dei personaggi del Natale. I folletti saranno lieti di accompagnarvi alla scoperta delle radici del Natale leggendovi leggende e aneddoti che arrivano da ogni parte del mondo.

Per poter visitare tutto il percorso e conoscere i personaggi animati si consiglia di entrare entro e non oltre le 19:15.

Biglietto: 7 €

Età 4 – 11 anni

Venerdì 28 dicembre “La Notte (di Natale) al Museo”

Il momento più bello durante le feste di Natale è la notte, quando il mondo intorno a noi si illumina di piccole luci, quando la magia e la realtà si mescolano insieme. Venite con mamma e papà a partecipare alla notte più magica dell’anno. Una caccia al tesoro per conoscere i differenti modi di festeggiare il Natale nel mondo, un percorso di addobbi e leggende per trovare il dono più grande: un momento felice e unico che resterà per sempre nei vostri ricordi.

Orario: da venerdì 28 dicembre alle 20 alle 9:30 di sabato 29 dicembre

Biglietto intero: 30 €, ridotto 25 € con prenotazione obbligatoria

Età 6 – 11 anni

Domenica 30 dicembre ore 15 “Le Lanterne delle Stelle”

Le “Parols” sono delle gioiose lanterne di luce che illuminano il Natale nelle Filippine, infatti non c’è casa che non ne abbia una appesa vicino all’ingresso, esse servono a ricordare la stella cometa che condusse i re magi davanti alla grotta in cui è nato Gesù. Scopriremo la storia di questa magica stella e ciò che rappresenta, per poi costruire insieme delle piccole Parols” da portare a casa.

Biglietto: 7 €

Età 6 – 11 anni