Sabato 25 maggio dalle 16.00 alle 20.00 presso il Palazzo della Provincia di Savona inaugurazione della mostra: “Lo studio dell’arte, L’Angolo delle Arti: 4 anni di attività”.

L’Angolo delle Arti, studio di disegno e pittura in Corso Ricci 39r, da 4 anni opera sul territorio savonese per avvicinare adulti e bambini al mondo del disegno e della pittura, passando dalla rappresentazione realistica alla libera espressione di sé.

Dopo il successo dell’edizione 2018 lo studio è pronto ad allestire nuovamente, nella sala a pian terreno del Palazzo della Provincia, l’esposizione con le opere degli associati, per mostrare al pubblico il lavoro compiuto in questi anni.

Dal 25 maggio al 2 giugno, osservando i 70 quadri esposti nelle sale del Palazzo della Provincia si noterà la ricerca artistica che l’Angolo delle Arti intende perseguire fornendo le basi per un’acquisizione consapevole del “fare arte”: lo studio degli elementi propri della pittura: forma colore e tratto, unito alla ricerca di un metodo di espressione proprio e alla comunicazione artistica.

Percorso simile, nel suo piccolo, è stato intrapreso dal corso per bambini: studio di forme, colori e tecniche senza dimenticare gli artisti che hanno fatto grande la storia dell’arte e, naturalmente, la libera sperimentazione.

Una parte della mostra è infine riservata agli elaborati del neonato corso di quilling (filigrana di carta) dove gli allievi, adulti e bambini, allenano la manualità realizzando eleganti ma complessi manufatti, piegando e arrotolando con speciali tecniche semplici striscioline di cartoncino.

Durante l’inaugurazione di sabato 25 maggio dalle 16,00 alle 19,30 sarà organizzato un laboratorio creativo gratuito dove i più piccoli potranno divertirsi a creare e giocare con la fantasia.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 2 giugno con i seguenti orari: tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, sabato 1 giugno dalle 10 alle 18 e domenica 2 giugno dalle 10 alle 16.30.

Espongono: Adriano Farina, Alice Ferrero, Amanita Marenco, Annamaria Pesce, Antonella Mangiore, Chiara Vallarino, Cinzia Ulivi, Daniele Franco, Elide Carrara, Elisa Cetta, Enrica Duce, Enrica Gurrieri, Gabriella Pesce, Giovanna Sagola, Jaana Ovaska, Jessica Zirano, Laura Giuliani, Lisa Matuliak, Lorenzo Campo, Luca Lanfranco, Maria Angela, Maria Teresa Vona, Maria Theresa Micono, Mariasara Beardo, Mario Iannicella, Minnie Panetta, Paola Sfacteria, Rosanna Giannotti, Sonia Borrione.

L’Angolo delle Arti organizza tutto l’anno corsi di disegno e pittura per adulti e bambini, laboratori artistici ed incontri con autori e illustratori.